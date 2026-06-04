CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: dalle 22 di domenica 7 alle 6 di lunedì 8 giugno; -dalle 22 di domenica 14 alle 6 di lunedì 15 giugno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8, seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello, in direzione Bologna.
Autostrada: lavori di manutenzione e chiusure
CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: dalle 22 di domenica 7 alle 6 di lunedì 8 giugno; -dalle 22 di domenica 14 alle 6 di lunedì 15 giugno. In alternativa, dopo l’uscita […]