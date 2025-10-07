CALENZANO – Per lavori sulla A1, Autostrade per l’Italia spa ha disposto la chiusura completa della stazione di Calenzano-Sesto Fiorentino in entrata e in uscita, e in entrambe le direzioni dalle 22 del 10 ottobre alle 6 dell’11 ottobre. In alternativa Autostrade consiglia: entrata consigliata verso Bologna: Barberino di Mugello su A1 Interna, entrata consigliata verso Firenze: Firenze Nord, uscita consigliata provenendo da Firenze: Firenze Nord uscita consigliata provenendo da Bologna: Barberino di Mugello.
Autostrada: lavori e chiusura della stazione Calenzano-Sesto Fiorentino
CALENZANO – Per lavori sulla A1, Autostrade per l’Italia spa ha disposto la chiusura completa della stazione di Calenzano-Sesto Fiorentino in entrata e in uscita, e in entrambe le direzioni dalle 22 del 10 ottobre alle 6 dell’11 ottobre. In alternativa Autostrade consiglia: entrata consigliata verso Bologna: Barberino di Mugello su A1 Interna, entrata consigliata verso Firenze: […]