News

Autostrada: lavori e chiusura di un tratto della A1

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente, dalle 22 di stanotte, venerdì 5, alle 6 di sabato 6 settembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa Autostrade consiglia Barberino di Mugello.

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente, dalle 22 di stanotte, venerdì 5, alle 6 di sabato 6 settembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa Autostrade consiglia Barberino di Mugello.