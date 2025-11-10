CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Firenze e da Bologna. In alternativa, Autostrada consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Firenze: Firenze nord, al km 279+900; per chi proviene da Bologna: Barberino di Mugello, al km 261+500.
Autostrada: lavori notturni e chiusura della stazione Calenzano-Sesto Fiorentino
CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Firenze e da Bologna. In alternativa, Autostrada consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Firenze: Firenze nord, […]