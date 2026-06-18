CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione nuovi conduttori della linea elettrica dell’alta tensione, dalle 00 alle 4 di domenica 21 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, Firenze e Bologna. In alternativa Autostrade consigli i seguenti itinerari: verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano; verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino.
Autostrada: lavori notturni fra Barberino e Calenzano
CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione nuovi conduttori della linea elettrica dell’alta tensione, dalle 00 alle 4 di domenica 21 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, Firenze e Bologna. In alternativa Autostrade consigli i seguenti itinerari: verso Firenze, dopo l’uscita […]