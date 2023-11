Autostrada: lavori notturni nel tratto di Calenzano

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22 di sabato 18 alle 6 di domenica 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese per rientrare sulla A1 a Barberino di […]

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22 di sabato 18 alle 6 di domenica 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese per rientrare sulla A1 a Barberino di Mugello. Per raggiungere la A1 Panoramica, si consiglia di percorrere, da Barberino, la A1 Direttissima in direzione Bologna, uscire alla stazione di Badia, per poi entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio.