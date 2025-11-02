News

Autostrada: lavori sul tratto Calenzano-Barberino

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 23 di mercoledì 5 alle 5 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, per consentire attività propedeutiche all’ampliamento del tratto. 

In alternativa Autostrade consiglia: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 a Barberino.