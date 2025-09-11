CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 22 di sabato 13 alle 6 di domenica 14 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, autostrade consiglia di percorrere la SP8, seguendo segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di questa sera, giovedì 11, alle 5 di venerdì 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 a Barberino.
Autostrada: lavori sulla A1 Milano-Napoli
CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 22 di sabato 13 alle 6 di domenica 14 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, autostrade consiglia di percorrere la SP8, seguendo segnaletica gialla […]