Autostrada. Riaperto il tratto tra Barberino e Calenzano in direzione Bologna

CALENZANO – Poco prima delle 16.30 sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 276. Attualmente, in direzione Firenze, il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda, con ripercussioni sull'A1 Variante di Valico

CALENZANO – Poco prima delle 16.30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 276.

Attualmente, in direzione Firenze, il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda, con ripercussioni sull’A1 Variante di Valico di 10 km da Badia in direzione Firenze. In direzione Bologna, nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la Variante di Valico, si registrano 17 km di coda con ripercussioni sull’A11 Firenze-Pisa Nord di 1 km di coda da Prato Est in direzione Firenze.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Calenzano, percorrere la SP08 – Militare Barberinese e rientrare in A1 a Calenzano; percorso inverso per chi da Bologna è diretto verso Firenze.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano si consiglia di entrare in A11 Firenze-Pisa Nord in direzione Pisa, quindi percorrere la A12 Genova-Roma verso La Spezia, quindi entrare in A15 Parma-La Spezia in direzione Parma e infine rientrare in A1 Milano-Napoli; percorso inverso per chi da Milano è diretto verso Firenze.