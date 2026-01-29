CALENZANO – Poco dopo le 20, sulla A1 Milano-Napoli, sono terminate le code nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con A1 Direttissima verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria Croci. Attualmente il traffico è libero su tutte le corsie disponibili. Sul luogo dell’incendio hanno operato anche le squadre e i mezzi di Aspi per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza del tratto di strada.
Autostrada: ripresa la viabilità dopo la chiusura per il mezzo in fiamme
