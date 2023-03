Autostrade per l’Italia, la “replica” ai sindacati: “La riorganizzazione del “Service Desk” dà più sicurezza a utenti e lavoratori”

CAMPI BISENZIO – In merito alle preoccupazioni sollevate dalle organizzazioni sindacali toscane in occasione dello sciopero di due ore proclamato per la giornata odierna, Autostrade per l’Italia sottolinea “che la riorganizzazione delle attività del Service Desk di Firenze mira proprio a rafforzare ulteriormente la sicurezza di utenti e lavoratori, anche grazie alle nuove tecnologie adottate. Aspi inoltre ribadisce che, tale riorganizzazione, non comporterà trasferimenti di sede, demansionamenti, né tantomeno esuberi, come confermato anche dalle recenti assunzioni, all’interno di tale struttura organizzativa, con contratto a tempo indeterminato. Per Aspi la sicurezza delle persone è presupposto imprescindibile in ogni ambito della strategia del Gruppo e, anzi, la riallocazione proposta ai dipendenti nell’ambito dell’IT service di Firenze ha, come primo step, l’avvio di percorsi di specializzazione per rafforzare le competenze formando specialisti proprio in materia di sicurezza e innovazione. La società ricorda infine che le logiche alla base di tale progetto sono state condivise nel corso del 2022 in numerosi incontri con le organizzazioni sindacali proprio per instaurare, come è consuetudine del Gruppo, un proficuo confronto fin dalla genesi della riorganizzazione”.