Autunno da sfogliare alla Biblioteca Lazzerini

PRATO – Prosegue l’Autunno da sfogliare, con i tantissimi appuntamenti della Biblioteca Lazzerini. Sabato 25 ottobre alle 16 nella sala conferenze della biblioteca l’appuntamento è con il secondo incontro del ciclo a ingresso libero condotto da Rossana Cavaliere dal titolo “Ritratti”. La narrativa italiana è costellata da figure maschili di spessore e originalità, alcune delle quali hanno trovato una seconda vita al cinema, subendo a volte trasformazioni significative. Per offrire “pari opportunità” ad esponenti dell’universo letterario maschile, dopo le rassegne che la Lazzerini ha dedicato alle figure femminili, viene proposta una selezione di protagonisti maschili, più o meno noti, di epoche diverse, diversa indole e caratterizzazione. Sempre sabato 25 ottobre alle 18 verrà inaugurata la mostra fotografica “Prato, cent’anni dopo”. La città e la gente negli scatti di Martino Meucci. In mostra lungo la galleria espositiva della Lazzerini una selezione delle fotografie scattate tra la fine dell’Ottocento e gli anni ‘30 del Novecento da Martino Meucci, pratese, fotografo per diletto, già esposte nella mostra allestita a Palazzo Novellucci nel 1980 Martino Meucci Fotografo a Prato 1868-1931, curata da Alessandro Pasquini e Fernando Tempesti.

Le foto in mostra fanno parte oggi della collezione permanente dell’Archivio Fotografico Toscano. Raccontano la vita cittadina ripresa nella quasi totalità dei casi all’interno delle mura: vi si trovano chiese, palazzi, negozi, piazze e vie del centro che riscopriamo diverse da come le conosciamo oggi, ma soprattutto scene di vita, la fiera, la vita pubblica, l’uscita domenicale dalla messa, il passeggio nel centro. Circoscritti nel tempo e nello spazio, gli scatti di Meucci costituiscono un interessante documento dei cambiamenti intervenuti nella vita sociale della città di Prato. La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre durante gli orari di apertura al pubblico della Lazzerini.