Aveva trasformato l’appartamento in un ambulatorio medico. Blitz della Guardia di finanza: era tutto falso

CAMPI BISENZIO – A “stanarlo” è stato un blitz della Guardia di finanza: scoperto un falso ambulatorio medico. Il risultato di una serie di indagini portate avanti nel tempo dal Comando provinciale di Firenze su direttive del Comando regionale della Toscana. A Campi Bisenzio, infatti, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Firenze hanno “beccato” sul fatto un uomo, non di nazionalità italiana, che, pur privo di titolo di studio in ambito sanitario, era intento a effettuare visite mediche e a somministrare farmaci a ignari “pazienti”. L’attenzione delle Fiamme Gialle fiorentine verso l’immobile era stata attirata dal frequente via vai di persone, anche loro tendenzialmente di nazionalità straniera, che si recavano all’interno dello stabile per poi uscirne dopo poche decine di minuti. I finanzieri, pertanto, hanno predisposto una serie di servizi di osservazione del luogo, avendo il sospetto che venisse svolta un’attività di natura illecita, anche in relazione al fatto che l’immobile è ad uso esclusivamente residenziale.

I militari hanno individuato l’appartamento presso cui si recavano tutte queste persone e, una volta entrati, hanno potuto constatare come lo stesso fosse stato convertito in un vero e proprio studio ambulatoriale, con tanto di sala d’attesa e lettino medico. L’uomo si è presentato come medico, ma non è stato in grado di esibire alcun titolo di studio riconosciuto sul territorio nazionale attestante la professione, né è risultato presente tra gli iscritti all’albo. Nel corso della perquisizione, inoltre, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro numerosi farmaci, sia italiani che stranieri, e attrezzature sanitarie come fiale, siringhe e flebo, oltre all’immobile stesso e al denaro contante rinvenuto. Il sedicente medico è stato segnalato all’Autorità giudiziaria. Le Fiamme Gialle ricordano infine quanto può essere pericoloso per l’incolumità fisica rivolgersi a studi medici “improvvisati” e che ogni cittadino può contribuire alla tutela delle persone, segnalando attività sospette al numero 117.