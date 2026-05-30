Avs Campi Bisenzio – Le Signe: Andrea Morreale è il nuovo segretario

CAMPI BISENZIO – Andrea Morreale è il nuovo segretario di Avs Campi Bisenzio – Le Signe. Questo l’esito della prima conferenza programmatica del Circolo di Sinistra Italiana – Avs Campi Bisenzio Le Signe che si è svolta giovedì sera al circolo Rinascita, “un importante momento di confronto politico e partecipazione condivisa”, spiega Morreale. Morreale, infatti, […]

CAMPI BISENZIO – Andrea Morreale è il nuovo segretario di Avs Campi Bisenzio – Le Signe. Questo l’esito della prima conferenza programmatica del Circolo di Sinistra Italiana – Avs Campi Bisenzio Le Signe che si è svolta giovedì sera al circolo Rinascita, “un importante momento di confronto politico e partecipazione condivisa”, spiega Morreale. Morreale, infatti, è stato nominato segretario di Sinistra Italiana – Avs Campi Bisenzio Le Signe “al termine di un percorso di confronto e avvicinamento politico che guarda con attenzione alle sfide del territorio e alla costruzione di una proposta politica sempre più vicina ai cittadini”. E nel suo intervento ha voluto sottolineare “la necessità di aprire una nuova fase per Sinistra Italiana – Avs Campi Bisenzio Le Signe, fatta di maggiore presenza, partecipazione e capacità di incidere nella vita politica della città”, ribadendo l’obiettivo di costruire “un circolo vivo, organizzato, radicato sul territorio e capace di parlare con la città”. Per poi ringraziare “Carla Pieraccini per il lavoro svolto e per l’impegno profuso fino a oggi, il segretario regionale Dario Danti e il segretario provinciale Jacopo Madau per la loro presenza e il contributo portato durante la conferenza”.

A fare gli auguri di buon lavoro a Morreale è il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici: “Voglio congratularmi con il neo segretario di Avs – Campi Bisenzio Le Signe, Andrea Morreale. Pur nella distanza ideologica, conoscendolo fin da quando era un ragazzo ed essendogli orgogliosamente amico, apprezzo in lui umiltà, onestà, coerenza e una grande visione politica. In questo momento storico, penso sia la persona giusta al posto giusto”.