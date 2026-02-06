Avs e Ecolò “Soddisfazione per il via alla liquidazione dei contributi affitto”

SESTO FIORENTINO – “Dopo l’approvazione in questa settimana della delibera di giunta che dà il via alla liquidazione del contributo affitti, esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato – dichiarano Stefano Martella e Irene Falchini, portavoce del coordinamento AVS-Ecolò a Sesto Fiorentino – perché arriva in un contesto nazionale in cui il Governo ha scelto di azzerare il contributo affitti, lasciando i Comuni soli di fronte a un’emergenza sociale sempre più grave”. “La Regione mantiene il fondo ma con risorse limitate: – proseguono i due esponenti politici – è quindi grazie a una scelta politica chiara e a una battaglia decisa dell’amministrazione comunale che oggi Sesto Fiorentino riesce a dare risposte concrete. Un ringraziamento va anche all’assessore Labanca e agli uffici, per il lavoro svolto”. “In una fase storica in cui affitti e prezzi delle case sono alle stelle – concludono Falchini e Martella – questo contributo rappresenta un rimborso parziale ma fondamentale per tante famiglie. È esattamente ciò che ci aspettiamo da una politica di sinistra che non volta le spalle ai cittadini, ma sceglie di stare dalla parte di chi ha più bisogno”.