Avviato l’iter per la costituzione del nuovo consorzio di sviluppo industriale della Piana

FIRENZE – “Il primo passo di attuazione della legge sui consorzi di sviluppo industriale è compiuto”: a esprimersi così sono il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore all’economia Leonardo Marras. Un atto che riguarda anche il futuro della ex Gkn. La legge che lo permette, unica in Italia, nata infatti in una fase di particolare sofferenza del tessuto produttivo del territorio, era stata approvata dal Consiglio regionale il 21 dicembre 2024. La giunta regionale adesso ha dato il via libera alla delibera che promuove la nascita del consorzio: un nuovo consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina aperto, nella fase costitutiva, ai soli enti pubblici del territorio, ovvero la Città metropolitana, i Comuni della Piana e la Camera di commercio di Firenze.

Con la legge di dicembre la Regione si era voluta dotare di uno strumento per agevolare una nuova organizzazione delle aree produttive dismesse, tramite il coordinamento fra gli enti del territorio in modo da potenziarne la competitività. L’obiettivo è quello di garantire un sostegno allo sviluppo economico e favorire la nascita di società cooperative per salvaguardare i livelli occupazionali e incentivare la ricollocazione dei lavoratori di aziende in situazioni di crisi, come quelli per l’appunto della ex Gkn, che ha ispirato la legge. “L’iter è ancora lungo – spiegano il presidente e l’assessore – ma il nostro impegno è quello di accelerare i tempi al massimo”. “Contiamo di ricevere le adesioni degli enti locali della Piana fiorentina nelle prossime settimane – aggiunge Marras – e di andare alla costituzione formale in tempi rapidi. Il consorzio di sviluppo industriale può essere uno strumento molto utile per puntare alla reindustrializzazione dell’area e una barriera alla speculazione, favorendo la vocazione manifatturiera della nostra regione a partire dalle vicende come la Gkn che meritano tutta la nostra attenzione”.

“I lavoratori di quella azienda che stanno per essere licenziati hanno presentato un piano industriale che è in corso di valutazione anche da parte delle strutture regionali, – conclude Marras – la neonata cooperativa potrebbe beneficiare delle opportunità che anche il consorzio costituendo potrà offrire per insediare le nuove produzioni”. La norma approvata a dicembre permette ai consorzi di intervenire con azioni d riqualificazione infrastrutturale nelle aree industriali dislocate sul territorio regionale, creando così le condizioni per nuovi insediamenti produttivi e favorendo i processi di riconversione delle aziende esistenti. I consorzi potranno anche individuare e acquisire, su proposta ad esempio della Regione, aree industriali e immobili destinati alla produzione, con priorità per il recupero e l’ampliamento delle aree dismesse e agevolare, in caso di crisi industriali, la cessione dell’azienda o di rami d’azienda ai lavoratori o a cooperative da loro costituite, per favorire la continuità dell’attività.