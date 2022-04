Azienda Farmacie e Servizi spa. Il PD chiede “una svolta”

SESTO FIORENTINO – Sull’Azienda Farmacie e Servizi spa, il PD sestese chiede, il PD, “una svolta” e, aggiunge in un post su Facebook che “tra il 2018 al 2021 il Partito Democratico ha invocato più volte un cambio di passo nella gestione dell’Azienda Farmacie e Servizi Spa. A nessun può sfuggire che per molte circostanze, […]

SESTO FIORENTINO – Sull’Azienda Farmacie e Servizi spa, il PD sestese chiede, il PD, “una svolta” e, aggiunge in un post su Facebook che “tra il 2018 al 2021 il Partito Democratico ha invocato più volte un cambio di passo nella gestione dell’Azienda Farmacie e Servizi Spa. A nessun può sfuggire che per molte circostanze, ma essenzialmente per scelte inappropriate della gestione aziendale, ci siamo ritrovati nel corso degli ultimi anni con una società con bilanci fragilissimi e in perdita e con una capacità di offrire servizi alla cittadinanza non all’altezza del suo ruolo. Rispetto alla continuità che il Sindaco Falchi vuole dare all’azienda, riconfermando l’attuale Amministratore delegato, il PD Sesto ha chiesto una svolta che vada in discontinuità con la gestione attuale, un cambio di impostazione che non può limitarsi soltanto nel cambio del Direttore generale”.

E, conclude “Il PD Sesto metterà il massimo impegno per consolidare e mantenere pubblica l’Azienda Farmacie, proporrà all’amministrazione idee e indirizzi per migliorarne i servizi e le prospettive, monitorerà con accuratezza e attenzione i bilanci con l’assessore alle partecipate, Sara Martini, per fare scelte importanti e necessarie”.