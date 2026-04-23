PRATO – Azione ufficializza il proprio sostegno alla lista “Biffoni Sindaco”. La decisione è stata presa dopo che, nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro fra l’onorevole Giulio Sottanelli, deputato e commissario regionale di Azione, e il candidato sindaco Matteo Biffoni. Al centro del dialogo la condivisione di una visione comune per il […]

PRATO – Azione ufficializza il proprio sostegno alla lista “Biffoni Sindaco”. La decisione è stata presa dopo che, nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro fra l’onorevole Giulio Sottanelli, deputato e commissario regionale di Azione, e il candidato sindaco Matteo Biffoni. Al centro del dialogo la condivisione di una visione comune per il futuro della città e l’ufficializzazione del convinto sostegno di Azione alla lista “Biffoni Sindaco”. “L’accordo – spiegano – sancisce un’alleanza naturale tra l’area riformista guidata da Matteo Biffoni e i valori di competenza e pragmatismo che caratterizzano il partito di Carlo Calenda. Un’unione d’intenti che mira a proiettare Prato verso standard europei, puntando su tre pilastri strategici”.

A partire da Smart City e transizione IA, con il superamento della semplice “digitalizzazione” per approdare a una città intelligente, una gestione dei servizi basata sui dati, sull’intelligenza artificiale e il potenziamento dei dispositivi IoT per la sicurezza e la mobilità urbana per un’infrastruttura tecnologica che renda Prato un ecosistema competitivo per le imprese e snello per i cittadini. Economia circolare e innovazione ambientale: consolidamento della leadership pratese per l’innovazione sulla gestione dei rifiuti, trasformando il concetto di scarto in valore economico attraverso tecnologie di recupero d’avanguardia e politiche di sostenibilità reale. Infine la cultura come asset strategico grazie alla valorizzazione del patrimonio storico e contemporaneo non solo come memoria, ma come Hub creativo capace di attrarre talenti e turismo di qualità.

In prima linea per questo progetto figurano Simone Rizzuto e Cristina Gargini, i candidati che Azione esprime all’interno della compagine a sostegno di Biffoni. Entrambi portano nel progetto un bagaglio di competenze professionali e una profonda conoscenza del tessuto produttivo locale. “Il gruppo di Azione di Prato – concludono ha deciso con convinzione di sostenere Matteo Biffoni, riconoscendone la competenza amministrativa e il pragmatismo dimostrati nel corso dei suoi mandati alla guida della città. Un’esperienza che è stata ampiamente apprezzata dai cittadini e ulteriormente confermata dal risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali, con oltre 22.000 preferenze. In una fase storica complessa come quella attuale, riteniamo che una figura esperta, con solide relazioni a livello regionale e nazionale, possa rappresentare un valore aggiunto decisivo per accompagnare Prato in un percorso di crescita e per dare risposte concrete sulla qualità della vita che i pratesi attendono”.