Ballottaggi, Mazzetti (FI): “Il Pd e il suo sistema ai minimi termini, mentre il centro-destra è certezza di governo in Toscana”

CAMPI BISENZIO – “Un risultato inequivocabile. Non solo il Pd, come partito, ma anche il suo “sistema rosso” è ai minimi termini, in disfacimento. Il centrodestra ha rappresentato negli anni passati in Toscana un’alternativa, oggi è una certezza di governo”: parole, queste, di Erica Mazzetti, parlamentaredi Forza Italia. “Lo hanno confermato – aggiunge – le vittorie ai ballottaggi, con importanti conferme a Pisa, Siena e Massa, vittorie che seguono ad altrettante vittorie come a Poggio a Caiano e ancora alle vittorie alle politiche, in collegi storicamente rossi come il Mugello. Gli elettori toscani proprio non ne vogliono sapere di tornare al passato e adesso il centro-destra deve essere compatto per le tante amministrative del prossimo anno, che vedrà al voto città come Prato e Firenze; ovviamente, continuando così, uniti e compatti, potremo vincere la Regione nel 2025”. “In tutto questo – conclude – il disarcionamento del candidato di Fossi a Campi Bisenzio, il segretario regionale più “armocromico”, è un segnale interessante”.