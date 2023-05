Ballottaggio, Fabbri: “Campi ha bisogno di unità e concretezza”

CAMPI BISENZIO – “Io sono nato e cresciuto a Campi, qui ci sono la mia famiglia, i miei amici, le mie passioni. Mi sono candidato sindaco perché voglio costruire insieme ai campigiani la città del futuro, non parlare del passato. E perché da campigiano agirò seguendo due stelle polari: chiarezza e concretezza”. Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centro-sinistra, lancia il suo appello al voto in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. Chiuderà la campagna elettorale domani, 26 maggio, alle 19.30 al Verdi 15 Cafè a Campi Bisenzio con l’evento “Abbiamo a cuore Campi”. “Chiarezza e concretezza – continua Fabbri – significa che non basta gridare no alla nuova pista a Peretola e all’inceneritore: bisogna far valere il nostro no con le altre istituzioni, per questo c’è bisogno di una squadra di governo capace, pronta, non improvvisata”. “In questi due mesi di campagna – dice Fabbri – ho incontrato moltissimi campigiani e su una cosa siamo tutti d’accordo: basta divisioni e rancori nati anni se non decenni fa. L’unità della nostra comunità è un valore, soprattutto per chi si riconosce nei valori del centrosinistra. La tutela del bene comune dei campigiani e del nostro territorio non può essere indebolita da spaccature personali di cui non si capisce più il senso, se mai ce ne è stato uno”.