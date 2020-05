Bambagioni (Pd): “Emergenza sanitaria, la risposta richiesta c’è stata”

FIRENZE – E’ stato un lungo dibattito quello che c’è stato ieri in Consiglio regionale sul tema dell’emergenza sanitaria in Toscana, argomento su cui il consigliere Paolo Bambagioni (Pd) si è espresso così: “Quello che la Regione può fare è sollecitare il Governo a rendere concrete le azioni messe in cantiere. Per la prima volta nella storia ha pensato anche alle aziende con un solo dipendente. Quello che la Regione è stata chiamata a svolgere era la risposta in termini sanitari, cui sono destinate l’ottanta per cento delle nostre risorse. E la risposta c’è stata. Adesso che rientriamo nella normalità, non dimentichiamoci del nostro servizio sanitario”. A suo parere per il rilancio economico non occorrono i progetti pronti: “Sono venti anni che questa regione non costruisce un’opera pubblica, – ha osservato – la parola magica è “semplificazione”. Possiamo individuare un certo numero di opere pubbliche e farle”.