Bambino di 10 anni muore mentre fa il bagno nel lago di Bilancino. Il corpo ritrovato dopo ore di ricerche

BARBERINO DEL MUGELLO – Muore mentre fa il bagno nel lago di Bilancino. E’ un bambino di 10 anni, di nazionalità marocchina, il cui corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e Calenzano, intervenuti oggi pomeriggio poco dopo le 17 in prossimità della spiaggia della Cavallina di via del Torracchione dove il piccolo si era recato insieme alla famiglia. Sono stati proprio i genitori a lanciare l’allarme, purtroppo risultato vano, quando non lo hanno più visto uscire dall’acqua. Imponente lo spiegamento di mezzi e uomini che hanno cercato di fare di tutto: sul posto, infatti, era stata inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre la zona è stata sorvolata dall’alto dal Drago 147 del reparto volo di Bologna. Purtroppo, intorno alle 19.30, in seguito alle immersioni effettuate dai sommozzatori nella zona indicata come ultimo avvistamento, gli uomini dei Vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo purtroppo senza vita del bambino.