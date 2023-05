Banca Alta Toscana, al Forum di Vignole una settimana di eventi con la Croce Rossa Italiana

QUARRATA – Si è svolta oggi presso il Forum di Banca Alta Toscana in via IV Novembre a Vignole la cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica storico militare sulle missioni internazionali del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana “Operazioni a fianco delle forze armate e dell’Onu”. Presenti al taglio del nastro il presidente della […]

QUARRATA – Si è svolta oggi presso il Forum di Banca Alta Toscana in via IV Novembre a Vignole la cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica storico militare sulle missioni internazionali del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana “Operazioni a fianco delle forze armate e dell’Onu”. Presenti al taglio del nastro il presidente della Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci, il presidente del Comitato CRI Piana Pistoiese, Claudio Cibella, il comandante del Centro di Mobilitazione Tosco-Emiliano, maggiore CRI Riccardo Toti, e l’Ispettrice delle infermiere volontarie di Pistoia, Roberta Ardore. All’evento sono stati presenti anche gli studenti delle classi terze medie dell’istituto comprensivo Nannini di Quarrata.

Una settimana di eventi di formazione che saranno tenuti presso il Forum Alta Toscana a Quarrata gentilmente concesso dalla Banca di Credito Cooperativo, un percorso che ripercorre l’attività umanitaria della Croce Rossa nei conflitti armati, attraverso una Mostra fotografica e di materiale storico che presenterà il ruolo svolto all’estero dalla Croce Rossa dalla sua nascita nel 1864 in base alle Convenzioni di Ginevra per portare umanità e soccorso alle vittime dei conflitti. Una risposta che nasce dal territorio, dai cittadini che localmente danno forma ai Comitati CRI, dal cui impegno sgorga l’opera di soccorso che si estende alle più remote regioni del mondo al fine di portare una speranza a tutti coloro che sono resi vulnerabili a causa dei conflitti.

“Siamo contenti di ospitare questa iniziativa della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, con cui la nostra Banca collabora da tempo, – ha detto il presidente Banci – durante la pandemia l’associazione, insieme alla Misericordia di Quarrata, ha dato un apporto fondamentale con i propri volontari per rendere operativo il Forum Banca Alta Toscana quale centro vaccinale anti Covid gestito dalla Asl. Adesso questi stessi ambienti si aprono al pubblico per una bella mostra fotografica e per iniziative che ben raccontano aspetti noti e meno conosciuti della storia e dell’attività della Croce Rossa. Invitiamo i nostri soci a partecipare agli eventi e al pregevole concerto che concluderà la manifestazione”.

“Siamo molto felici di proporre sul territorio questa settimana di eventi – ha aggiunto Cibella – perché rappresenta un’occasione importante per conoscere la grande azione umanitaria che ha fatto la Croce Rossa, ed in particolare il Corpo Militare, nell’ambito dei conflitti armati dalla sua nascita ad oggi e per promuovere sul territorio incontri informativi su diverse tematiche, sanitarie e non”. La settimana formativa sarà scandita da incontri d’approfondimento su temi di particolare attualità quali la presentazione della Campagna “Healt care in danger” nata per sensibilizzare la popolazione contro la violenza verso i sanitari martedì 23 maggio, la formazione alle manovre di controllo delle emorragie massive “Bleeding Control” offerta alla forze di polizia venerdì 26 maggio, ed infine una giornata di studio sugli aspetti psicologici della mensa e l’alimentazione in situazioni di catastrofe od emergenza sabato 27 maggio aperta a tutta la popolazione.

La settimana si concluderà con un concerto della banda del Corpo militare CRI “Musiche di speranza nel buio dei conflitti” dedicato alle vittime delle guerre di ieri come di oggi ed in ricordo di tutti i volontari CRI che operano per portare soccorso e umanità, persone che nascono e vivono in comunità territoriali e con la loro opera spesso silenziosa sanno portare una speranza nel buio dei conflitti del mondo. La mostra storico fotografica “Percorsi di speranza nel buio dei conflitti” rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 27 maggio e sarà visitabile su prenotazione. Sono esposte immagini relative a 10 missioni estere cui hanno partecipato i Corpi CRI Ausiliari delle FFAA, dalle missioni oltremare di fine Ottocento, alle missioni ONU in Corea e Congo, fino alle più recenti in Kosovo, Afghanistan e Iraq, lungo le quali la CRI ha portato la sua opera umanitaria quale richiamo di speranza nei conflitti. “Health care in danger” è un progetto promosso dalla Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che affronta il problema della violenza contro i volontari, i pazienti, gli operatori sanitari in ogni tipo di situazione.