Banca Alta Toscana, la Mutua supera i 3.000 soci e rinnova il consiglio di amministrazione: Andrea Boccardi nuovo presidente

CAMPI BISENZIO – L’assemblea dei soci di Mutua Alta Toscana ha approvato il bilancio 2024. L’ente del terzo settore – che è nato nel 2019 su iniziativa di Banca Alta Toscana ed opera a favore degli associati in ambito sanitario, sociale, educativo e ricreativo – è cresciuto negli anni fino a superare i 3.000 soci. L’esercizio 2024, chiuso con un avanzo di esercizio di 24.871 euro, si è caratterizzato per l’ampliamento dei servizi sul territorio: grazie all’inserimento nella rete Comipa, i soci di Mutua Alta Toscana possono contare su oltre 3.600 convenzioni con strutture sanitarie e socio-sanitarie a livello nazionale ed oltre 2.200 convenzioni con strutture non sanitarie. Tra le novità introdotte, i sussidi riconosciuti per la frequenza dei bambini ai centri estivi, una misura apprezzata dalle famiglie e riproposta quest’anno.

Nel 2024, la Mutua ha erogato quasi 35.000 euro in rimborsi per spese sanitarie e sussidi per figli minorenni, dimostrando attenzione concreta ai bisogni quotidiani dei propri associati. A questi si aggiungono circa 80.000 euro destinati a enti ed associazioni del territorio, a conferma dell’impegno costante nel sostenere iniziative locali che animano e arricchiscono la comunità. Fra le varie iniziative promosse lo scorso anno, ci sono state 11 gite sociali, 7 incontri d’arte con visite gratuite alle mostre e ai musei del territorio e 3 spettacoli teatrali-musicali presso l’auditorium di Banca Alta Toscana.

Il consiglio di amministrazione, rinnovato in occasione dell’assemblea del 9 giugno, ha visto l’entrata di due nuovi membri, Martina Giovannelli e Cinzia Zannoni, che si aggiungono a Franco Benesperi, Andrea Boccardi e Carlo Filippo Spini. Nella prima riunione del Cda è stato eletto presidente di Mutua Alta Toscana Andrea Boccardi; il vicepresidente è Carlo Filippo Spini. Per quanto riguarda l’organo di controllo è stato confermato sindaco unico Luca Felci.

“Ringrazio i soci di Mutua Alta Toscana per il rinnovo del cda e per la fiducia nei confronti della nostra Mutua, testimoniata dal costante e importante incremento del numero degli associati, e ringrazio gli amici consiglieri per la mia nomina a presidente, – dice Andrea Boccardi – rappresentare insieme al Cda i nostri oltre 3.000 soci e il nostro socio sostenitore Banca Alta Toscana con i suoi soci e clienti è un onore e una responsabilità. Crediamo fermamente nello slogan che ci caratterizza “Una banca, una mutua” e operiamo insieme al nostro socio sostenitore Banca Alta Toscana con spirito di collaborazione e unità di intenti per perseguire la funzione sociale della Mutua e creare nuove opportunità per aiutare e sostenere le persone e le famiglie del territorio, con riferimento ai soci e ai clienti della Banca Alta Toscana, cui la Mutua si rivolge, offrendo vantaggi e servizi in ambito sanitario, sociale, culturale e ricreativo”. All’assemblea dei soci di Mutua Alta Toscana ha partecipato anche il presidente di BCC Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci, che ha sottolineato il solido legame fra la Mutua e la Banca, che ne è socio sostenitore e ha ricordato l’ultima campagna promossa congiuntamente: “I nostri soci ci stanno a cuore”, che ha consentito a 1.000 soci di Banca e Mutua Alta Toscana di sottoporsi a uno screening cardiologico gratuito.