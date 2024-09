Banca Alta Toscana, positivi i dati del primo semestre 2024: l’utile netto supera i 10,2 milioni, patrimonio in crescita del 9%

CAMPI BISENZIO – Nell’anno del suo 120° dalla fondazione, Banca Alta Toscana prosegue il proprio percorso di crescita e sostegno al territorio di riferimento. I risultati economico-patrimoniali al 30 giugno 2024, approvati dal Consiglio di amministrazione, sono ampiamente positivi: il primo semestre di quest’anno si è chiuso con un utile netto di oltre 10,2 milioni di euro. Al 30 giugno 2024, gli impieghi lordi a clientela hanno raggiunto 890,9 milioni, in leggera diminuzione rispetto a dicembre 2023 per effetto dell’andamento del tessuto economico del territorio di riferimento; in crescita i volumi della raccolta totale, che si attesta a 1.917 milioni di euro (+ 4,32% su dicembre 2023). Al 30 giugno 2024 il patrimonio netto di Banca Alta Toscana consta di 130,4 milioni.

“I buoni risultati conseguiti – afferma il direttore generale Tiziano Caporali – sono il frutto di un’attività commerciale erogata in modo professionale ed allo stesso tempo familiare ed amichevole, con empatia e prossimità ai soci e alla clientela. In una fase congiunturale certamente non caratterizzata da particolari fattori positivi, la nostra “squadra” ha dimostrato comunione d’intenti all’interno dell’istituto e un modo di fare banca responsabile e attento alle esigenze della clientela, mantenendo dritta la barra sulla strada della cooperazione di credito con al centro la Persona. Per il futuro prossimo prevediamo la prosecuzione del processo di potenziamento dei servizi tecnologici, destinati a semplificare l’operatività di sportello, coniugando l’innovazione digitale con l’ottimizzazione del presidio fisico sul territorio per erogare consulenza ad alto valore aggiunto ed assistere adeguatamente soci e clienti nelle fasi cruciali della vita privata e professionale. In sintesi, come sosteniamo da tempo, innovazione nel solco della tradizione”.

“Anche quest’anno il bilancio semestrale è stato molto positivo – afferma il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci – si accrescono la solidità della banca ed il patrimonio di oltre il 9% in soli sei mesi. Questo significa anche poter incrementare i finanziamenti alle famiglie ed alle imprese dei nostri territori. Le sofferenze, sia nette che lorde, non sono mai state così basse con coperture prudenziali elevatissime del 93%, superiori di 20 punti alla media bancaria. Ma ciò che fa particolarmente piacere al nostro Consiglio di amministrazione è quanto siamo riusciti a fare per i soci e le nostre comunità. In questo periodo abbiamo sostenuto il territorio tramite sponsorizzazioni, beneficenza e altre attività a favore dei soci per oltre 370.000 euro”.

“Cito inoltre alcune azioni – aggiunge – che non rientrano nell’attività ordinaria: a inizio anno per aiutare i soci alluvionati abbiamo erogato prestiti a tasso zero, che hanno avuto una grande richiesta, con l’ingresso di più di 400 nuovi soci. In occasione dell’assemblea annuale c’è stata la premiazione dei soci con 40, 50 e 60 anni di anzianità sociale. Abbiamo coinvolto la compagine sociale per festeggiare insieme i 120 anni della Banca con un grande spettacolo in piazza Duomo a Pistoia, al quale hanno partecipato più di 3500 soci. E le iniziative per il 120° anniversario della fondazione della nostra Banca non sono ancora finite”.