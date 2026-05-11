Banchelli incontra cittadini, professionisti e imprenditori e presenta il “Dossier Prato 2035”

PRATO – Il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative, Gianluca Banchelli, ha incontrato oggia Roma la presidente del consiglio Giorgia Meloni e le ha consegnato il “Dossier Prato”. “Un incontro che reputo molto positivo, – dice Banchelli – prima di partire per la capitale, avevo inoltre approntato un piano di sviluppo economico della nostra […]

PRATO – Il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative, Gianluca Banchelli, ha incontrato oggia Roma la presidente del consiglio Giorgia Meloni e le ha consegnato il “Dossier Prato”. “Un incontro che reputo molto positivo, – dice Banchelli – prima di partire per la capitale, avevo inoltre approntato un piano di sviluppo economico della nostra città: l’ho chiamato “Prato 2035 – Proposta di Intervento straordinario per una città strategica del sistema produttivo italiano”. E sono felice di poterlo illustrare domani in un incontro che ho organizzato per gli imprenditori, i professionisti e i cittadini. Sarà fondamentale raccogliere anche le loro impressioni sul progetto”. L’iniziativa si terrà domani, 12 maggio, alle 18 presso il Palazzo delle Professioni di via Pugliesi. “Sarà un incontro aperto a tutti i cittadini, ai professionisti, alle associazioni ed alle categorie economiche in particolare – ha concluso Banchelli – e rappresenterà anche l’occasione per fare il punto sul presente e sullo sviluppo della nostra città, per ascoltare ripartendo da una serie di proposte che reputo importanti per lo sviluppo economico e per il commercio”.