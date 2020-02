Banda Albereta, riparte la stagione degli eventi. E della solidarietà

SIGNA – Dopo il successo della tombola, il primo sabato di febbraio, il cui ricavato è andato alla parrocchia di San Mauro (che da qualche mese lì “ospita” all’interno dell’ex cinema teatro Lux), riparte la stagione degli eventi di Banda Albereta. Ma soprattutto riparte la stagione della solidarietà. Con tanti appuntamenti che si svilupperanno nei prossimi mesi. Il primo è in programma sabato 7 marzo (qui di seguito la locandina con tutte le informazioni per prenotare e su cosa mangiare) ed è a favore della “Bottega del Nendi”, realtà da tempo nell’orbita di Banda Albereta. Una bella realtà in quanto si tratta appunto di una “bottega”, con sede a Prato in via Mazzini, gestita interamente da adulti diversamente abili. Nella stessa occasione, inoltre, continuerà la raccolta di materiale scolastico a favore della Fondazione Viviane per i bambini dell’orfanotrofio di Kinshasa in Congo. Tanti buoni motivi, quindi, per partecipare e passare una bella serata facendo un’azione concreta di solidarietà.

P.F.N.