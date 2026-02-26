Bando per il servizio civile: cinque posti alla Pubblica Assistenza di Signa

SIGNA – Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il bando 2025 per la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Con il finanziamento di cinque posti anche alla nostra Assistenza di Signa, uno dei quali dedicato ai GMO (giovani con minori opportunità con bassa scolarizzazione che non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore). Il progetto, che si svolgerà nel corso dell’anno 2026, a partire presumibilmente da settembre, si rivolge a tutti i giovani interessati ad un’esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, con la possibilità di frequentare uno strutturato iter formativo nel campo del soccorso sanitario e dell’assistenza socio-sanitaria (compresa abilitazione Blsd per l’uso del defibrillatore semiautomatico) e operare attivamente nei numerosi servizi dell’associazione. Due, per l’anno in corso, le opportunità: tre posti per il progetto “Soccorso Firenze e Prato 2025”, in cui è previsto lo svolgimento di servizi di emergenza e di trasporto sanitario ordinario; e due posti per il progetto “Assistenza Firenze e Prato 2025”, in cui è previsto lo svolgimento di servizi di trasporto sanitario ordinario e sociale. La durata sarà di 12 mesi, per un impegno di circa 25 ore settimanali (1.145 ore/anno) e una retribuzione netta di 519,47 euro mensili (6.233,64 euro in un anno).

Potranno presentare domanda giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione. Nel caso in cui il candidato non abbia conseguito il diploma di scuola superiore avrà diritto di concorrere alla riserva di un posto per GMO (giovani minori opportunità con bassa scolarizzazione). Sarà possibile indicare tale caratteristica nella domanda di partecipazione alla selezione. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Domande che dovranno essere presentate entro e non oltre le 14 di mercoledì 8 aprile (l’accesso alla piattaforma è possibile mediante Cie o Spid). Per maggiori dettagli rimandiamo al bando di servizio civile, ma chiunque sia interessato può passare presso la sede dell’associazione dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 20, previo appuntamento via e-mail all’indirizzo servizio.civile@pasigna.it.