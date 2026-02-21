Baratti (FI-Lega-Baratti Sindaco) “Le strade sono sempre più un percorso a ostacoli”

CALENZANO – “Le strade del nostro Comune sono sempre più simili a un percorso a ostacoli. Buche, avvallamenti e rattoppi: questa è la situazione che ogni giorno automobilisti, motociclisti e ciclisti si trovano ad affrontare”. Lo afferma il consigliere Daniele Baratti (Lega Forza Italia – Baratti Sindaco). “Le recenti piogge hanno aggravato ulteriormente il problema, […]

CALENZANO – “Le strade del nostro Comune sono sempre più simili a un percorso a ostacoli. Buche, avvallamenti e rattoppi: questa è la situazione che ogni giorno automobilisti, motociclisti e ciclisti si trovano ad affrontare”. Lo afferma il consigliere Daniele Baratti (Lega Forza Italia – Baratti Sindaco). “Le recenti piogge hanno aggravato ulteriormente il problema, rendendo le buche meno visibili perché spesso colme d’acqua e aumentando così il rischio per la circolazione. – prosegue il consigliere – Una situazione che può diventare particolarmente pericolosa per le persone più fragili, come gli anziani, e per chi si sposta a piedi o in bicicletta, esponendoli a possibili cadute o incidenti”. Baratti ricorda che “abbiamo appreso dello stanziamento di risorse derivanti da Eni destinate anche alla manutenzione stradale. Una notizia che va però tradotta rapidamente in cantieri e interventi concreti”.

“Non possiamo continuare ad assistere a interventi tampone fatti in emergenza, – afferma Daniele Baratti – Se le risorse ci sono, occorre accelerare. I cittadini non possono aspettare mesi mentre le strade continuano a peggiorare”. Secondo Baratti è necessario un cambio di passo. “Serve – dice – un piano organico di manutenzione straordinaria, con priorità chiare e un cronoprogramma pubblico”. Inoltre il consigliere di FI-Lega e Baratti Sindaco, presenterà un’interpellanza per chiedere all’amministrazione “se esista un monitoraggio aggiornato dello stato della rete viaria; quali interventi siano programmati nei prossimi mesi con relativo cronoprogramma;quali misure urgenti si intendano adottare per mettere in sicurezza le situazioni più critiche. “I cittadini, conclude Baratti, hanno diritto a strade sicure e dignitose. Continueremo a vigilare affinché agli annunci seguano fatti concreti”.