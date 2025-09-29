Baratti (FI-Lega) “Nessuna richiesta per il bonus baby sitter”

CALENZANO – “Durante l’ultimo consiglio comunale l’assessore alle politiche educative ha confermato quanto avevamo già previsto mesi fa: le richieste per il bonus babysitter (chiuse il 15 settembre per lo scorso anno educativo) sono state zero”. Lo afferma, in una nota, il consigliere della Lega-Forza Italia Daniele Baratti. “Il motivo è semplice e purtroppo scontato: – prosegue Baratti – il bando è stato pubblicizzato solo a fine anno educativo, quando le famiglie si erano già organizzate, rendendo di fatto inutile una misura che avrebbe potuto rappresentare un aiuto concreto. È stato annunciato che il bonus sarà riproposto con una nuova delibera entro la fine dell’anno. Bene, ma il rischio è quello di ripetere lo stesso errore: anche per l’anno educativo 2025/2026 siamo già a fine settembre e chi non ha trovato posto al nido si è già dovuto muovere autonomamente. Inoltre, ad oggi non è stata fornita alcuna indicazione precisa su quando e con quali risorse il capitolo di bilancio sarà finanziato. Senza certezze economiche, parlare di sostegno alle famiglie rimane solo un annuncio”.