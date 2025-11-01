Baratti (FI-Lega) “Rischio idrogeologico: restano ancora criticità”

CALENZANO – “Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, a seguito della mia interpellanza sul rischio idrogeologico e sull’aggiornamento del Piano di Protezione Civile, il sindaco è intervenuto riferendo che la commissione parlamentare ha concentrato la propria attenzione soprattutto sul tema del consumo di suolo”. Lo afferma in una nota il consigliere di FI-Lega Daniele Baratti. “Per quanto riguarda il Piano di Protezione Civile, – ha aggiunto Baratti – il Sindaco ha ricordato che il documento è stato adottato la scorsa estate e che, dopo la fase delle osservazioni, tra cui quella della Regione Toscana, l’approvazione definitiva è attesa entro la fine dell’anno”. Baratti spiega che nel consiglio è emersa la criticità lungo il torrente Marina. “Il sindaco – ha aggiunto Baratti – ha richiamato un protocollo d’intesa risalente alla fine degli anni ’90, che individuava una serie di interventi per la messa in sicurezza del torrente, suddivisi per lotti e da attuare in base alla disponibilità di finanziamenti. Alcuni di questi interventi, tuttavia, ci ha riferito che non risultano ancora realizzati. Tra i tratti più problematici è stato segnalato quello compreso tra il Ponte del Molino e il Ponte alla Marina, per il quale si auspica un intervento in tempi rapidi. È stato inoltre ribadito che sarà necessario ottimizzare le casse di laminazione per migliorare la capacità di contenimento delle acque”.

Nel consiglio, prosegue Baratti, è stato affrontato il problema del sistema fogliario. Su questo aspetto, dice Baratti “è stata sottolineata la necessità di predisporre un masterplan per la mappatura completa della rete. Proprio durante il consiglio, l’amministrazione ha informato che Publiacqua ha avviato la mappatura delle fognature di Calenzano: al momento risultano mappati 20 km dei circa 90 km complessivi”. “È indispensabile che questi lavori siano avviati speditamente – afferma Baratti – perché al di là della progettualità di lungo periodo, servono interventi concreti e immediati per attenuare le criticità già note, soprattutto in vista della stagione invernale.” Baratti ha inoltre ricordato che per Calenzano è stato stanziato 1,4 milioni di euro per le somme urgenze legate all’ultima alluvione. Per questo, conclude, il consigliere “valuterò di proporre la convocazione della commissione affari istituzionali per approfondire nel dettaglio gli interventi già eseguiti e quelli ancora da realizzare. Continueremo a monitorare con attenzione l’attuazione dei progetti e a sollecitare l’amministrazione affinché i tempi si riducano perchè la sicurezza dei cittadini è una priorità”.