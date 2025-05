Baratti (Lega-FI) “Approvata la mozione per la realizzazione di uno spazio polivalente a Carraia”

CALENZANO – Soddisfazione da parte del consigliere Daniele Baratti del gruppo Baratti Sindaco – Lega Forza Italia per l’approvazione in Consiglio della mozione da lui presentata sulla realizzazione di uno spazio sportivo polivalente nella frazione di Carraia. La mozione ha avuto il via libera con alcune modifiche. “L’iniziativa – spiega Baratti – nasce dall’ascolto delle esigenze […]

“L’iniziativa – spiega Baratti – nasce dall’ascolto delle esigenze delle famiglie e dei ragazzi della frazione che da tempo lamentano l’assenza di un luogo adeguato dove poter giocare e fare sport in sicurezza. Oggi i bambini si ritrovano spesso a giocare a pallone in Piazza Unità d’Italia, spazio non pensato né attrezzato per queste attività. È evidente quanto sia importante offrire loro un’alternativa sicura, come già avviene in altre zone del nostro Comune, ad esempio a Le Croci, dove un campetto è a disposizione della comunità. Con il testo approvato si impegna la giunta ad avviare un percorso di verifica tecnica e urbanistica per individuare a Carraia un’area idonea alla realizzazione di uno spazio sportivo polivalente aperto a tutti. Altresì, a coinvolgere, nel percorso partecipativo e progettuale, le associazioni sportive, i giovani e le famiglie per raccogliere proposte e bisogni specifici”.



“L’approvazione della mozione è un primo passo importante. – prosegue Baratti – Ora spetta all’Amministrazione dare seguito all’impegno preso, attivando le verifiche tecniche necessarie e coinvolgendo i cittadini in un percorso partecipativo. Auspico che si arrivi presto all’individuazione di un’area idonea e alla realizzazione di uno spazio che possa diventare punto di riferimento per l’aggregazione e il benessere dei più giovani. Ringrazio la Giunta che ha sostenuto la proposta ed i gruppi che hanno contribuito con suggerimenti utili a migliorare il testo approvato”.