Baratti (Lega-FI) “Bocciata la mozione sul ripristino del servizio di scuolabus a Carraia”

CALENZANO – Bocciata dal consiglio comunale la mozione presentata da Daniele Baratti (Lega Forza Italia – Baratti Sindaco), che chiedeva il ripristino del servizio scuolabus per gli alunni delle scuole medie residenti nella zona di Carraia. “È una scelta politica e non tecnica – dice Baratti – Lo scorso anno il servizio veniva regolarmente garantito agli studenti. Non c’è stato alcun cambiamento concreto che possa giustificare questa esclusione, se non la volontà dell’Amministrazione di interrompere un servizio che funzionava. È una decisione che penalizza famiglie e studenti, dimostrando scarsa attenzione verso i bisogni reali del territorio”. Baratti sottolinea come, anche per l’anno scolastico in corso, alcuni alunni delle scuole medie possono continuare a usufruire del servizio scuolabus nelle tratte coincidenti con quelle delle scuole primarie o in altre zone considerate svantaggiate. “Non si capisce – prosegue Baratti – perché si debba escludere proprio Carraia, dove il servizio era attivo e apprezzato. Una disparità che non trova alcuna giustificazione logica né organizzativa”. Inoltre, aggiunge il consigliere di opposizione il ruolo degli autisti non è legato solo all’accompagnamento degli alunni a scuola, ma anche, dice Baratti “di distribuire i pasti della mensa preparati da Qualità e Servizi alle varie scuole. È giusto garantire tutti i servizi, ma la priorità di un autista deve essere quella di portare i bambini a scuola, non i pasti”. “Questa bocciatura – conclude Baratti – lascia l’amaro in bocca perché non solo viene negata una richiesta importante delle famiglie, ma non si dà neppure una prospettiva di miglioramento per questo anno scolastico”.