Baratti (Lega-FI) “Scuola Don Milani: studenti al freddo, intervenire al più presto”

CALENZANO – Ambienti non perfettamente riscaldati alla scuola Don Milani: la segnalazione arriva dal consigliere della Lega-FI-Baratti Sindaco, Daniele Baratti. Il consigliere chiede all’amministrazione comunale “di intervenire con urgenza per risolvere in modo definitivo il problema, garantendo condizioni adeguate all’interno della scuola”. “In questi giorni ho ricevuto nuove segnalazioni da parte di alcuni genitori degli alunni della scuola Don Milani in merito al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento”. Spiega in una nota il consigliere. “All’interno dell’edificio scolastico – prosegue Baratti – si registrano condizioni di scarso riscaldamento con termosifoni spesso solo tiepidi. Una condizione che non consente di riscaldare adeguatamente gli ambienti, proprio mentre il freddo invernale si fa più intenso”. Baratti ricorda che non è un problema nuovo e che già a dicembre aveva portato “la questione all’attenzione degli uffici comunali, che mi avevano riferito di un intervento di pulizia dello scambiatore termico”.

“Durante tale operazione – prosegue Baratti – però era emerso che lo scambiatore risultava danneggiato e che la sua sostituzione era indispensabile. A distanza di circa un mese la situazione si ripresenta, anche se al momento non è ancora chiaro se la causa sia la stessa o se ci siano ulteriori criticità all’impianto. Resta il fatto che il disagio per studenti e personale scolastico continua”. “È fondamentale – conclude Baratti – che sia assicurata una risposta rapida e concreta, perché il benessere dei bambini deve essere una priorità assoluta, non un tema su cui rimandare”.