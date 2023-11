Baratti (Lega) “Il verde verticale sarà rimosso”

CALENZANO – “L‘amministrazione abbandona definitivamente il progetto del verde verticale”. Lo afferma il capogruppo della Lega Daniele Baratti a proposito della decisione del Comune di Calenzano di sostituire il verde verticale che ricopre la cabina Enel di piazza Vittorio Veneto vicino al Municipio. Il verde verticale, Fosco, era stato creato da Clet e inaugurato nel 2015. Le condizioni dell’opera nel corso degli anni a causa anche della siccità sono poco verdi e richiedono una costante manutenzione. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale Baratti ha presentato un’interrogazione per sapere cosa il Comune aveva deciso per Fosco il verde verticale assalito da siccità e in condizioni poco gradevoli. “Finalmente, dopo aver speso oltre 70mila euro di soldi pubblici, l’amministrazione ha deciso di abbandonare questo progetto sostituendolo, si spera, con qualcosa di più sostenibile economicamente. – ha detto Baratti – 15mila euro per la spesa iniziale, 27mila euro per il cambio del tipo di erba, e circa 35mila euro per la manutenzione di questi anni. Un capolavoro politico. Alla cifra sopra indicata, si devono aggiungere 9mila euro che da contratto l’amministrazione doveva alla ditta per il 2023 e con la quale è stato raggiunto un accordo per lo smontaggio della struttura”. Il sindaco Prestini ha annunciato che Fosco verrà smontato e al suo posto Clet sistemerà un progetto artistico diverso. Il bozzetto del nuovo progetto sarà presentato al Comune di Calenzano alla metà di novembre. “Sarà una nuova configurazione della facciata della cabina Enel” ha detto il primo cittadino rispondendo ad una interrogazione sullo stato del verde verticale presentata dal capogruppo della Lega Daniele Baratti. “Vista l’attuale decisione, – ha concluso Baratti – possiamo affermare che le critiche mosse in questi anni dal sottoscritto avevano un fondamento”. (e.a.)