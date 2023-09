Baratti (Lega) “Tenere alta l’attenzione sull’ex hotel Albatros”

CALENZANO – “Tenere alta l’attenzione”: lo chiede il capo gruppo della Lega Daniele Barartti sulla situazione dell’ex hotel Albatros. “La struttura, situata in via di Prato, – spiega Baratti – da tempo ha cessato la propria attività e la situazione di degrado era già stata oggetto di discussione in questo consiglio comunale. Nonostante l’intervento dei Carabinieri avvenuto nel mese di luglio, di recente siamo stati informati da alcuni cittadini di un’ulteriore occupazione. A tal fine abbiamo ritenuto opportuno presentare un’interrogazione per ricevere chiarimenti in merito”. “Il sindaco – prosegue il consigliere – ci ha confermato la presenza di soggetti non identificabili che, pur con le sigillature effettuate da una ditta in precedenza, sono riusciti a forzare ed entrare. Il Prefetto di Firenze è già stato informato dal sindaco di questa vicenda e noi chiediamo che si mantenga alta l’attenzione al fine di evitare che la situazione possa diventare pericolosa. Per questo ci auguriamo che siano messe in campo tutte le azioni possibili al fine di arrivare, tramite la Magistratura, anche ad un sequestro preventivo dell’immobile. Vigilanza che non deve mancare neanche su un altro immobile di Calenzano che abbiamo appreso in consiglio risulta essere occupato. Fino ad oggi la situazione è rimasta sotto controllo grazie ad uno straordinario lavoro di monitoraggio delle autorità competenti e soprattutto dei Carabinieri ai quali va il mio più sincero ringraziamento. Tutti noi abbiamo il compito di fare passare il messaggio che a Calenzano non c’è spazio per l’illegalità”.