Batistini (Spi Cgil Firenze) “Quanto avvenuto nelle Rsa ci colpisce e ci interroga”

CAMPI BISENZIO – “Quanto accaduto nelle quattro Rsa del territorio fiorentino ci colpisce e ci interroga. Prima di tutto il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle persone decedute e l’auspicio di rapidi e approfonditi accertamenti per ricostruire le cause specifiche e di contesto di questa tragedia” Lo afferma, in una nota, Mario Batistini segretario generale Spi Cgil Firenze..

“Come sindacato Spi Cgil ci sentiamo specificamente interpellati da quanto accaduto. – prosegue Batistini – Le Rsa sono strutture portanti della rete di assistenza alle persone anziane, luoghi della cura che accolgono le persone nel momento conclusivo e spesso più difficile della vita e che, per questo, devono sempre garantire il massimo di qualità dell’assistenza. Non è questo il luogo per riprendere i molti aspetti su cui continuiamo a insistere, in un quadro di politiche sociali inadeguate e di gravi inadempienze come quelle relative all’attuazione della legge sulla non autosufficienza. Certamente le Rsa in questi anni sono cambiate e gli ospiti presentano condizioni e bisogni sanitari sempre più marcati. Questo ci obbliga ad una riflessione collettiva sul funzionamento di tutte le strutture e sugli standard assistenziali e di sicurezza garantiti”.