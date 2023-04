Baudo (Cambiare si può): “Sindacalista della Cgil attacca una nostra candidata. Noi fascisti? Illiberale è chi calpesta la democrazia”

CAMPI BISENZIO – “Andare con i fascisti per me è proprio grave. È questa l’espressione che Chiara Liberati, coordinatrice regionale Filcams Cgil Toscana ha rivolto sui social a Beatrice Marchionni, ex iscritta Cgil con un passato da sindacalista e ora candidata nella lista di Cambiare si può, in coalizione con Lega e Forza Italia. “Ma […]

CAMPI BISENZIO – “Andare con i fascisti per me è proprio grave. È questa l’espressione che Chiara Liberati, coordinatrice regionale Filcams Cgil Toscana ha rivolto sui social a Beatrice Marchionni, ex iscritta Cgil con un passato da sindacalista e ora candidata nella lista di Cambiare si può, in coalizione con Lega e Forza Italia.

“Ma come si permette? – dice Marchionni – Conosco bene il mondo del sindacato e nella mia esperienza da rappresentante dei lavoratori ho portato avanti tante battaglie per i diritti di chi lavora, mettendoci sempre tutta me stessa. Oggi, in piena libertà, ho scelto di mettermi a disposizione per un progetto civico come quello di “Cambiare si può” in supporto alla coalizione di centrodestra e non accetto che una coordinatrice sindacale non riconosca la mia piena libertà politica ed attacchi partiti che in Italia rappresentano da 20 anni il centrodestra, in tutti i consessi democratici e prendendo milioni di voti”.

“Si tratta di un attacco davvero maldestro, – afferma Gianni Baudo, capolista e fondatore di Cambiare si può – la Filcams Cgil prenda subito le distanze e si scusi pubblicamente. Noi non abbiamo nulla da dimostrare, il nostro antifascismo è chiaro e riconosciuto unanimemente. I veri fascisti sono, invece, chi quotidianamente calpesta la democrazia ritenendo che solo la sinistra possa avere in Italia agibilità politica. Liberati si rassegni, in Italia i cittadini hanno già compreso la necessità di sostenere il buongoverno del centrodestra che tra poche settimane sarà alla guida anche del Comune di Campi”.