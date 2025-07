BCC toscane: il 2024 anno di consolidamento, utile oltre i 170 milioni. Confermata l’attenzione ai territori, il sostegno a famiglie e imprese 

FIRENZE – I dati della Federazione Toscana, l’organismo associativo delle BCC della regione, a cui fornisce servizi di rappresentanza, assistenza tecnica e formazione, revisione cooperativa, sono stati presentati in occasione dell’Assemblea annuale, svoltasi giovedì 10 Luglio presso il Viola Park di Bagno a Ripoli. Se il 2023 è stato il migliore esercizio dei sessantasei anni di storia della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, il 2024 è l’anno del consolidamento, con numeri sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Come gli anni precedenti, il 2024 è stato condizionato da incertezze e tensioni derivanti dai conflitti e dalle dinamiche di natura geopolitica. Tuttavia, il sistema delle BCC toscane ha raggiunto risultati importanti che confermano il lavoro svolto per la crescita e il consolidamento delle Banche Associate.

Questi invece i numeri al 31 dicembre 2024: 13 BCC associate, 294 filiali, di cui 256 ubicate in Toscana, presenza in 177 Comuni, di cui 84 in aree interne e in sei Comuni come unica presenza, 2.476 dipendenti, 149.748 vs. 147.245 soci (+1,7% su base annua), raccolta diretta: 13,62 miliardi di euro, impieghi alla clientela 9,55 miliardi di euro, quota mercato depositi clienti 11,1%, quota mercato impieghi lordi, 9,4%, utile aggregato delle 13 BCC 170 milioni di euro, indici di patrimonializzazione medi delle BCC: CET 1 al 23,6% (21,0% a fine 2023), TIER 1 al 23,9% (21,3% a fine 2023), Total capital ratio al 25,4% (22,8% a fine 2023).

In occasione dell’assemblea ordinaria della FTBCC, il 10 luglio 2025, sono state rinnovate le cariche sociali: presidente Matteo Spanò (nella foto), vicepresidenti Gianfranco Donato (vicario) e Paolo Sestini, direttore generale Alessandro Moretti. Dopo la parte privata dell’assemblea e la riunione del Consiglio di amministrazione, con il rinnovo delle cariche, gli ospiti hanno partecipato alla presentazione del libro fotografico “Il nostro mondo. Fotografie a confronto dalla Toscana e dal nostro Pianeta”, alla presenza dell’autore, il fotografo Luca Bracali. La parte pubblica dell’assemblea è stata introdotta dal presidente Matteo Spanò e dalla lettura della relazione sulla gestione del Bilancio 2024, da parte del direttore generale Alessandro Moretti. Sono seguiti i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’Arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli e di Vito Barone, direttore della sede di Firenze della Banca d’Italia.

“I numeri ci hanno consentito, in questo periodo, di metterci in sicurezza – spiega Alessandro Moretti, direttore generale della Federazione Toscana BCC – grazie alla diminuzione del deteriorato e il rafforzamento patrimoniale. Adesso dobbiamo mettere a frutto questa situazione per svolgere l’altra nostra funzione, quella sociale, che ci vede impegnati negli investimenti sul territorio e nelle relazioni. Stiamo promuovendo attività che non sono prettamente bancarie – prosegue Moretti – per esempio sulle comunità energetiche, sul welfare aziendale e le associazioni mutualistiche. La nostra sfida principale, quindi, è partire da un patrimonio e investire sul sociale e sui territori”. “In un mondo che cambia – ha aggiunto il presidente della Federazione Toscana BCC, Matteo Spanò – c’è la necessità di mettersi in discussione e noi l’abbiamo fatto, constatando che il credito cooperativo oggi ha ancora un suo senso e un suo perché. La società ha bisogno di piccole realtà, come le banche di credito cooperativo, capaci di offrire sostegno a famiglie e imprese. Questa è la nostra prospettiva”.