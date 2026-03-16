Beata Giovanna, ex alunni in festa con la maestra Gabriella per i suoi 90 anni

SIGNA – Nel dicembre del 2024 erano tornati a sedersi sui banchi dove erano stati alunni cinquant’anni fa. Ieri pomeriggio, invece, in occasione del suo novantesimo compleanno, le hanno regalato una festa a sorpresa dalle mille emozioni. L’appuntamento era a Lastra a Signa, a Casa Don Lelio, dove la maestra Gabriella Papini Santoni è arrivata […]

SIGNA – Nel dicembre del 2024 erano tornati a sedersi sui banchi dove erano stati alunni cinquant’anni fa. Ieri pomeriggio, invece, in occasione del suo novantesimo compleanno, le hanno regalato una festa a sorpresa dalle mille emozioni. L’appuntamento era a Lastra a Signa, a Casa Don Lelio, dove la maestra Gabriella Papini Santoni è arrivata ignara di tutto. Ma quando ha aperto la porta del salone della struttura lastrigiana, è stata accolta da un coro di auguri che l’ha lasciata a bocca aperta. La “maestra Gabriella”, infatti, ha insegnato alla scuola Beata Giovanna dal 1968 al 2000, lasciando un ottimo ricordo nei tantissimi alunni che anno dopo anno ha avuto di fronte a sé. Anzi, insieme a lei visto l’affetto che ancora oggi li lega in modo indissolubile. Altri tempi, in tutti i sensi, con un’insegnante unica per tutte le materie, per molti come una mamma, una persona che aveva la giusta chiave educativa per tutti, sapendo stimolare o frenare, elogiare o richiamare, ma sempre sostenendo con parole e atteggiamenti amorevoli. Un’insegnante unica, ma anche una persona unica come insegnante, come riportava la frase scritta sulla torta fatta preparare per l’occasione: “Semplicemente unica”. Con un grazie di cuore per tutto quello che ha fatto per ognuno di loro. Auguri a cui si associa anche la redazione di Piananotizie e, in modo particolare, chi scrive.