Beatrice Corsi “Ecolò è cresciuta nei numeri”

SESTO FIORENTINO – “La proposta di Ecolò e Sesto Collettiva si è dimostrata convincente e coerente nelle scelte fatte quasi due mesi fa e per questo è stata premiata. La coalizione degli altri 4 partiti di centro sinistra, pur perdendo il 14% dei consensi rispetto a 5 anni fa, si conferma alla guida di Sesto Fiorentino. Complimenti al nuovo sindaco Sforzi”. Così Beatrice Corsi candidata sindaca di Ecolò dopo la vittoria di Sforzi. “Sono sinceramente contenta che dal 2021 i voti ad Ecolò siano aumentati, cosa non scontata dato che tanti partiti della coalizione vincente hanno perso voti e gradimento in modo considerevole. – prosegue Corsi – Segno che la nostra proposta è stata capita, accolta e sostenuta. Per questo ci tengo a ringraziare, a nome mio e della coalizione, tutte le persone che sono andate a votare e hanno scelto noi come forza di cambiamento all’attuale guida della città. Inoltre le urne dicono anche che sono la seconda candidata più votata, davanti ai candidati di centro e di destra, e questo ovviamente mi riempie di orgoglio e mi fa sentire molta responsabilità. Questo quasi 13% è il frutto di un lavoro eccezionale di tante e tanti che si sono messi a disposizione, nelle liste, nell’organizzazione e nelle idee concrete di cambiamento della nostra città, dandoci sostegno in una miriade di modi. Chi sacrifica tempo e denaro, sapendo di non poter riscuotere nulla in cambio, compie un gesto raro e commovente e vorrei dire grazie a tutte e tutti”.

“Prima di decidere sulla mia candidatura mi venne chiesto ‘ma poi che fai? – prosegue Corsi – Una domanda che alludeva che l’unica possibilità per avere un futuro politico a Sesto sarebbe stata quella di accettare la candidatura di Sforzi e farsi riconfermare assessora. Da oggi in effetti torno al mio lavoro dopo cinque anni passati orgogliosamente a ricoprire la carica di assessora e in cui mi sono dedicata al 100%. Ma da oggi iniziamo anche ad essere l’opposizione in Consiglio comunale che serve a Sesto. Come abbiamo detto in campagna elettorale, staremo attenti ad ogni atto del governo del Comune, a cominciare dalla gestione del territorio e delle autorizzazioni a costruire. Siamo convinti che tante e tanti sestesi ci abbiano votato perché convinti che alla coalizione di Sforzi serva un’opposizione ecologista e di sinistra, che eserciti la funzione di controllo e di pungolo ad amministratori che gestiscono il Comune da molti anni e che possono quindi correre il rischio di accomodarsi nel ruolo e diventare conservatori. Saremo in consiglio a lavorare perché questo non succeda. Ma oltre ai consiglieri ci sarà una comunità larga ed attenta, che in questi mesi si è ritrovata e che è la cosa che più mi ha riempito di orgoglio e fiducia in questa avventura”.