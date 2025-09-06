Beccato ad abbandonare rifiuti, assessore Bresci: “Fondamentale l’uso delle telecamere”

“Prosegue con determinazione l’azione dell’amministrazione comunale di Poggio a Caiano per la tutela del territorio e il contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti. Nei giorni scorsi, grazie al sistema di videosorveglianza attivo sul territorio, è stato individuata una persona intenta a scaricare rifiuti in un’area non autorizzata”: lo dice Diletta Bresci, assessore alla Polizia municipale, che poi aggiunge: “Le immagini registrate dalle telecamere hanno permesso un’identificazione chiara e immediata del responsabile. L’episodio conferma l’efficacia degli strumenti tecnologici messi in campo dall’amministrazione per vigilare sul rispetto delle regole e difendere il decoro urbano. Le telecamere hanno fatto il loro dovere, dimostrando quanto sia importante investire in controllo e prevenzione per contrastare i comportamenti incivili di chi ancora non ha compreso il valore del bene comune”.

“Come amministrazione – aggiunge Bresci – ribadiamo con fermezza il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio. Episodi come questo non devono più ripetersi, e siamo pronti a mettere in campo ogni risorsa disponibile per intensificare la lotta contro i ‘furbetti’ dei rifiuti, che deturpano il nostro patrimonio collettivo e mancano di rispetto all’intera comunità. Molto è stato fatto, ma siamo consapevoli che la strada è ancora lunga. Per questo continueremo a lavorare con determinazione, anche puntando a coprire altre zone di Poggio soggette a tali abbandoni, convinti che solo attraverso il rispetto delle regole, la collaborazione dei cittadini e una presenza attiva delle istituzioni sia possibile costruire un territorio più pulito, ordinato e vivibile per tutti”.