Bellandi (Pd): “La tramvia Prato-Firenze è un’opportunità storica per la mobilità sostenibile e lo sviluppo urbano dell’area metropolitana”

PRATO – “La nuova tramvia Prato-Firenze rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio, sia sul piano della mobilità sostenibile che dello sviluppo urbano”: a dirlo è il presidente della Commissione urbanistica del Comune di Prato, Francesco Bellandi (Pd), al termine della commissione consiliare sul progetto presentato nella giornata odierna. “Questo collegamento innovativo non solo faciliterà gli spostamenti quotidiani fra le due città, – aggiunge – ma contribuirà a ridurre il traffico veicolare, promuovendo una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente. La tramvia è anche un’occasione per riqualificare le aree urbane coinvolte, potenziare i servizi e portare investimenti nella nostra città, attrarre turismo e favorire l’intermodalità, creando nuove opportunità per i cittadini e il territorio”. E ancora: “Durante la commissione consiliare sono stati approfonditi i dettagli del progetto, con un ampio confronto su come massimizzare i benefici per la comunità pratese. Lavoreremo affinché questa infrastruttura diventi un simbolo di crescita sostenibile e integrazione tra Prato e Firenze, valorizzando il nostro territorio e migliorando la qualità della vita dei cittadini”.