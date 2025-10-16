CARMIGNANO – Degustazioni, mercato dei prodotti tipici di Carmignano e della provincia di Prato, incontri con altre città di produzione del fico: sono questi gli eventi principali di “Benvenuto fico secco 2025”, la mostra-mercato promossa annualmente dall’Associazione produttori fichi secchi di Carmignano, in collaborazione con Pro Loco, Fisar (federazione sommelier, albergatori, ristoratori), Slow food.
La manifestazione, da consuetudine patrocinata dal Comune, si svolgerà per l’intera giornata (dalle 10 alle 19) di domenica 19 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele II. Tra gli appuntamenti in programma il mercato enogastronomico con produttori pratesi e di Carmignano, l’incontro con le “Città del fico” e le loro delegazioni, la presentazione, con relativa vendita, della nuova produzione 2025 dei fichi secchi di Carmignano, lo show cooking, naturalmente a base di fico secco, con gli studenti dell’istituto Datini di Prato.
“Benvenuto fico secco 2025”: domenica 19 ottobre in piazza Vittorio Emanuele a Carmignano
CARMIGNANO – Degustazioni, mercato dei prodotti tipici di Carmignano e della provincia di Prato, incontri con altre città di produzione del fico: sono questi gli eventi principali di “Benvenuto fico secco 2025”, la mostra-mercato promossa annualmente dall’Associazione produttori fichi secchi di Carmignano, in collaborazione con Pro Loco, Fisar (federazione sommelier, albergatori, ristoratori), Slow food.La manifestazione, […]
CARMIGNANO – Degustazioni, mercato dei prodotti tipici di Carmignano e della provincia di Prato, incontri con altre città di produzione del fico: sono questi gli eventi principali di “Benvenuto fico secco 2025”, la mostra-mercato promossa annualmente dall’Associazione produttori fichi secchi di Carmignano, in collaborazione con Pro Loco, Fisar (federazione sommelier, albergatori, ristoratori), Slow food.