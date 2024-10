Beppe Bonardi e Lea Pericoli: amici da sempre, l’addio alla vita a pochi giorni di distanza l’una dall’altro

SIGNA – Se ne sono andati l’una a pochi giorni di distanza dall’altro. Con lo stesso garbo che li ha contraddistinti per tutta loro lunga vita. La scorsa settimana Beppe Bonardi, 91 anni; oggi Lea Pericoli, 89 anni, per ben 27 volte campionessa italiana di tennis e successivamente protagonista in Tv, anxi una delle prime donne […]

SIGNA – Se ne sono andati l’una a pochi giorni di distanza dall’altro. Con lo stesso garbo che li ha contraddistinti per tutta loro lunga vita. La scorsa settimana Beppe Bonardi, 91 anni; oggi Lea Pericoli, 89 anni, per ben 27 volte campionessa italiana di tennis e successivamente protagonista in Tv, anxi una delle prime donne a raccontare questo mondo su giornali e televisione. Un’amicizia di lunga data la loro, come sottolineato dal figlio di Beppe, Paolo, che ha voluto ricordare Lea insieme al padre con una bella immagine, entrambi sorridenti, di qualche anno fa. Naturalmente su un campo da tennis. Un bel ricordo, il modo migliore per rendere omaggio a tutti e due, in un momento comunque di tristezza. “Erano amici fin da bambini, da quando lei aveva 10 anni e il babbo 12, quando si erano conosciuti in Versilia, subito dopo la guerra”. Aggiungendo un altro ricordo: “La sua carriera è iniziata con Gino Bertolucci, il padre di Paolo, che è stato anche il maestro del babbo al Forte dei Marmi, e che ha insegnato anche a me a giocare a tennis”. Un’amicizia lunghissima e chissà che adesso non proegua anche lassù impugnando sempre una racchetta da tennis.

P.F.N.