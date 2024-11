Biagioni (Pd): “Rinforzi per la Questura? Ancora propaganda sulla pelle di cittadini e imprese, basta con gli annunci”

PRATO – “Ancora propaganda sulla pelle di cittadini e imprese. La destra annuncia in Tv e sui giornali presunti rinforzi per la Questura di Prato, ma la realtà è ben diversa”: lo dice Marco Biagioni, segretario del Pd pratese, che poi aggiunge: “I sindacati di polizia smentiscono categoricamente queste notizie, rivelando che gli agenti in […]

PRATO – “Ancora propaganda sulla pelle di cittadini e imprese. La destra annuncia in Tv e sui giornali presunti rinforzi per la Questura di Prato, ma la realtà è ben diversa”: lo dice Marco Biagioni, segretario del Pd pratese, che poi aggiunge: “I sindacati di polizia smentiscono categoricamente queste notizie, rivelando che gli agenti in arrivo copriranno a malapena i pensionamenti e i trasferimenti previsti. Una situazione temporanea che durerà meno di due mesi. La verità è che Prato continua a soffrire una drammatica carenza di organico tra le forze di polizia e non solo. La Questura non ha mai raggiunto le 300 unità previste, attestandosi a circa 250 effettivi. Una situazione aggravata da una media di 50 agenti quotidianamente indisponibili tra ferie, malattie e infortuni. Particolarmente critica la situazione della Polizia Stradale, con una scopertura del 30%. Invece di annunci spot in televisione, il territorio ha bisogno di investimenti seri e strutturali: dalla Questura al Tribunale, dalla Guardia di Finanza agli Ispettori del lavoro. Questi annunci continui, non supportati da dati reali e in alcuni casi palesemente falsi, fanno solo male al territorio e riducono la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni”.