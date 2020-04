Biancalani: “Il mio grazie a tutti i Confratelli della Misericordia, in modo particolare a chi garantisce il servizio in emergenza”

CAMPI BISENZIO – Nei giorni scorsi lo avevamo sottolineato anche noi. Con un articolo che volutamente voleva (scusate il gioco di parole) ringraziare tutti i volontari delle varie associazioni impegnati in questa emergenza sanitaria. Oggi, invece, concediamo, altrettanto volentieri, il nostro spazio al Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani, che in questo modo vuole esprimere il proprio grazie “a tutti i Fratelli e le Sorelle dell’associazione, in modo particolare a coloro che stanno continuando a garantire il servizio in emergenza, nonostante gli alti rischi che ci sono. A tutti indistintamente vanno comunque i miei più sinceri auguri perché sia una serena Pasqua insieme alle loro famiglie”.