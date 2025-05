Bibliocult, il programma di giugno e luglio della biblioteca comunale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Proseguono alla biblioteca comunale di Lastra a Signa gli appuntamenti culturali del programma Bibliocult. Mercoledì 4 giugno alle 17.30 “A piedi da Lastra a Signa a Roma” per il Giubileo della speranza, incontro con Francesco Tozzi. Venerdì 6 giugno alle 17 tornano le conversazioni musicali sulle opere liriche in programma al […]

LASTRA A SIGNA – Proseguono alla biblioteca comunale di Lastra a Signa gli appuntamenti culturali del programma Bibliocult. Mercoledì 4 giugno alle 17.30 “A piedi da Lastra a Signa a Roma” per il Giubileo della speranza, incontro con Francesco Tozzi. Venerdì 6 giugno alle 17 tornano le conversazioni musicali sulle opere liriche in programma al Maggio Musicale Fiorentino a cura di Silvano Sanesi: in questo appuntamento si tratterà de l’Aida di Giuseppe Verdi. Mercoledì 11 giugno al Giardino delle Mura alle 18 e mercoledì 25 giugno alle 19 al Parco del Poggione a Malmantile due nuovi appuntamenti del “Giardino delle storie”: letture per bambini a cura delle bibliotecarie. La biblioteca si muove!, il progetto della biblioteca itinerante effettuerà soste speciali con letture e attività creative per tutti: il 17 giugno alle 19 presso l’Antica Fiera di Ginestra, venerdì 27 giugno alle 21 nell’ambito dei giochi rionali in piazza Piave a Malmantile e mercoledì 23 luglio alle 19 presso la Fiera di Sant’Anna.