Biblioteca comunale di Signa chiusa per due giorni: lavori in corso, riaprirà il 23 aprile

SIGNA – La Biblioteca comunale resterà chiusa al pubblico nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 aprile per consentire un intervento di riorganizzazione degli spazi interni, pensato per rendere l’ambiente più funzionale, ordinato e accessibile a tutti. Durante questi due giorni saranno ripensate le aree dedicate alla lettura e allo studio, migliorata la disposizione dei libri per facilitarne la consultazione e ottimizzati gli spazi destinati ai diversi servizi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più semplice e piacevole agli utenti. Le attività si concluderanno in tempi brevi e la Biblioteca riaprirà regolarmente giovedì 23 aprile con i consueti orari. “Stiamo lavorando con grande attenzione agli ultimi interventi per arrivare pronti all’inaugurazione dei nuovi spazi della biblioteca comunale, – ha affermato il sindaco Giampiero Fossi – si tratta di un intervento importante, anche se rapido, che ci consentirà di migliorare concretamente la qualità degli ambienti e dei servizi offerti. Vogliamo che la biblioteca sia sempre più un luogo accogliente, ordinato e facile da vivere, capace di rispondere alle esigenze di studenti, famiglie e di tutti i cittadini che la frequentano. Ci scusiamo per il disagio temporaneo, ma presto la biblioteca comunale sarà raddoppiata nei suoi spazi, più moderna e funzionale per tutti”.