Biblioteca comunale, giovedì 1 dicembre la presentazione del libro “Parola di ribelle” di Claudia Nasca

LASTRA A SIGNA – Giovedì 1 dicembre alle 18 alla biblioteca comunale di Lastra a Signa si terrà la presentazione del libro “Parola di ribelle” di Claudia Nasca. Oltre all’autrice sarà presente il direttore della casa editrice Porto Seguro Paolo Cammilli, interverrà per i saluti introduttivi il sindaco Angela Bagni. “Parola di ribelle” è la storia dell’autrice che attraverso un racconto che parte dall’infanzia e arriva fino a oggi ci porta nel suo mondo e soprattutto nella sua interiorità, dominata da tante sfaccettature e riflessioni, tra cui il rapporto con gli altri, l’accettazione di sé, il mondo del lavoro, il tempo. L’autrice ha dovuto affrontare fin da bambina la bolla, come la chiama lei, l’alopecia areata, ma non solo e, come scritto nella quarta di copertina, “le bolle di cui parla possono essere molteplici e tutti noi possiamo essere inglobati senza nemmeno rendercene conto”. Il libro offre spunti di riflessione per raggiungere la pienezza della vita, grazie ai concetti di condivisione e rispetto. Per informazioni contattare la biblioteca comunale al numero 0553270124.